В России продают детские кровати в виде ЗРК "Бук"

3319 просмотров
5
Суббота, 1 октября 2016, 16:21

В России торгуют детскими кроватями в виде ЗРК "Бук".

Как пишет УНИАН, соответствующий товар можно найти в интернет-магазине "Фабрика креативной детсткой мебели CaroBus", стоимость его составляет от 11 до 13 тыс. рублей.

В описании товара указывается, что при покупке владелец получит номерной знак с именем ребенка, а среди дополнительных опций есть возможность выбрать "Ракету" - основание для кровати, которое поднимается.

 

В комментариях возмущенные пользователи сети саркастически интересуются, нет ли для "комплекта" в продаже падающего "Боинга" и советуют в дополнение продавать "тапочки-танки Т-34 "За родину". 

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет. 

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Также в РФ заявили, что сожалеют из-за низкого качества и политизированностирасследования катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе, а доказательства международного следствия назвали монтажом.

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс катастрофы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Власть" Крыма: Меджлис – продукт американских спецслужб 1 октября 2016, 16:38
РФ потратит 3 миллиона на фильм про Керченский мост 1 октября 2016, 15:08
К Кольченко не пускают украинского консула – Афанасьев 1 октября 2016, 13:47
powered by lun.ua
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.139.20.---Алексей Рудиков01.10.2016 18:23
Чушь х о х л я т с к а я .
ОтветитьС цитатой
IP: 109.87.219.---Sfinx01.10.2016 18:16
москалика у гуглi забанили ?

хттп carobus . net / catalog / detskaya-krovat-tank-buk-m-1

Алексей Рудиков:
Чушь , не верьти .Больная фантазия .
ОтветитьС цитатой
IP: 95.139.20.---Алексей Рудиков01.10.2016 18:11
Чушь , не верьти .Больная фантазия .
ОтветитьС цитатой
IP: 91.206.110.---Инга Вайда01.10.2016 17:36
spitfire:
ще слід додати синюшні трупи без очей як аксесуари.
аби дитинка звикала до мертвих ворогів змалечку...
Супер!:)
ОтветитьС цитатой
IP: 212.117.180.---spitfire01.10.2016 16:58
ще слід додати синюшні трупи без очей як аксесуари.
аби дитинка звикала до мертвих ворогів змалечку...
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Штаб: На околицах Золотого провели отвод войск
В день вывода войск боевики стреляли 17 раз
Штаб: На Луганщине - разведение войск, боевики открыли огонь
Экс-регионалу Медянику продлили арест, он объявил голодовку
Все новости
Фото

Конкурс экстремальных фото Illume Sports Photography объявил победителей

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны