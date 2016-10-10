В ОБСЕ назвали условия, при которых могут мониторить разведение войск

00
0
Понедельник, 10 октября 2016, 09:59

В СММ ОБСЕ заявляют, что могут наблюдать за отводом войск только при условии безопасности и предоставления им безусловного доступа к участкам разведения.

Об этом говорится в комментарии ОБСЕ в ответ на заявления о том, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно присутствовать на наблюдательных пунктах на участках разведения сил и средств.

В СММ отметили, что проводят круглосуточный мониторинг и наблюдение на всей территории Донбасса путем использования различных технических средств, в том числе стационарных камер, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств воздушного наблюдения.

"СММ пока не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время, в связи с недостаточной видимостью и из соображений безопасности", - подчеркнули в миссии.

"СММ может эффективно поддерживать процесс разведения сил и средств путем верификации только при условии безопасного, надежного и безусловного доступа Миссии к участкам разведения, в котором ей часто отказывают", - отметили в заявлении.

"СММ ОБСЕ полна решимости осуществлять патрулирование, мониторинг и верификацию разведения сил и средств на согласованных участках в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Богдановка-Петровское", - добавили в ОБСЕ.

Ранее представитель гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко сообщила, что пока ОБСЕ эпизодически приезжают на место отвода войск.

Темы: Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Плотницкий устроил митинг против миротворцев на Донбассе 10 октября 2016, 10:31
Кремль: "Нормандский формат" готовится 10 октября 2016, 09:02
АТО: Боевики открывали огонь 22 раза, били из пулеметов и БМП 10 октября 2016, 07:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минобразования уже меняет правила поступления в вузы в 2017 году
Суд оставил экс-чиновника "Нафтогаза" Кацубу под стражей
В ПАСЕ отказались менять регламент в угоду РФ – Арьев
В ОБСЕ назвали условия, при которых могут мониторить разведение войск
Все новости
Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж