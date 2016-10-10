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В ОБСЕ назвали условия, при которых могут мониторить разведение войск

Понедельник, 10 октября 2016, 09:59

В СММ ОБСЕ заявляют, что могут наблюдать за отводом войск только при условии безопасности и предоставления им безусловного доступа к участкам разведения.

Об этом говорится в комментарии ОБСЕ в ответ на заявления о том, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно присутствовать на наблюдательных пунктах на участках разведения сил и средств.

В СММ отметили, что проводят круглосуточный мониторинг и наблюдение на всей территории Донбасса путем использования различных технических средств, в том числе стационарных камер, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств воздушного наблюдения.

"СММ пока не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время, в связи с недостаточной видимостью и из соображений безопасности", - подчеркнули в миссии.

"СММ может эффективно поддерживать процесс разведения сил и средств путем верификации только при условии безопасного, надежного и безусловного доступа Миссии к участкам разведения, в котором ей часто отказывают", - отметили в заявлении.

"СММ ОБСЕ полна решимости осуществлять патрулирование, мониторинг и верификацию разведения сил и средств на согласованных участках в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Богдановка-Петровское", - добавили в ОБСЕ.

Ранее представитель гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко сообщила, что пока ОБСЕ эпизодически приезжают на место отвода войск.

Темы: ДонбассОБСЕ
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