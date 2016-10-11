Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН запросила $ 120 млн на помощь пострадавшим от урагана "Мэтью"

Вторник, 11 октября 2016, 01:43

ООН запросила у доноров 120 миллионов долларов США для оказания помощи гаитянцам в ближайшие три месяца. 

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает центр новостей ООН.

На пресс-конференции для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН отметил, что, по последним данным, в Гаити в помощи нуждаются 1,4 миллиона человек.

"Некоторые города и деревни были полностью смыты", - сказал Пан Ги Мун. По его словам, в результате наводнения уничтожены запасы продовольствия и посевы. Сообщается о разрушениях или повреждениях 300 школьных зданий.

По мере того, как спасателям удается добираться в труднодоступные районы, число лиц, нуждающихся в помощи, растет. 

Генеральный секретарь ООН предупредил, что обрушившееся на Гаити стихийное бедствие может привести к росту инфекционных заболеваний, в том числе - к стремительному распространению холеры.

На прошлой неделе ООН направила в Гаити группу специалистов для оценки масштабов ущерба и размера помощи, в которой нуждаются пострадавшие жители. ООН находится в тесном контакте с гаитянскими властями, оказывает помощь в проведении спасательных операций и уже приступила к работам по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В пятницу в ООН объявили о выделении для Гаити пяти миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Как сообщалось, "Мэтью" стал сильнейшим ураганом за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября. В результате на Гаити погибли по меньшей мере 1000 человек.

Сейчас ураган движется вдоль юго-восточного побережья США. В американских штатах жертвами "Мэтью" стали 18 человек.

Темы: ООНстихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: