На Гаити в результате урагана "Мэтью" погибли 1000 человек
Понедельник, 10 октября 2016, 06:54
В результате урагана "Мэтью" на Гаити погибли 1000 человек.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Отмечается, что в стране началась вспышка холеры.
Также сообщается, что власти начали хоронить погибших.
"Мэтью" стал сильнейшим ураганом за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября.
Сейчас ураган движется вдоль юго-восточного побережья США. В американских штатах жертвами "Мэтью" стали 18 человек.