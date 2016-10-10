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На Гаити в результате урагана "Мэтью" погибли 1000 человек

Понедельник, 10 октября 2016, 06:54

В результате урагана "Мэтью" на Гаити погибли 1000 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что в стране началась вспышка холеры.

Также сообщается, что власти начали хоронить погибших.

"Мэтью" стал сильнейшим ураганом за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября.

Сейчас ураган движется вдоль юго-восточного побережья США. В американских штатах жертвами "Мэтью" стали 18 человек.

Темы: чрезвычайное происшествие
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