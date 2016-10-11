"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 11:43

В столице Российской Федерации Москве, недалеко от Кремля, активисты развесили плакаты с изображением пропавшего без вести правозащитника Эрвина Ибрагимова, чтобы привлечь внимание к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму.

Об этом сообщает во вторник в Facebook лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также в сети Youtube был размещен соответствующий ролик.

Плакаты с призывом "Найди Эрвина" провисели всего несколько часов перед тем, как их сорвали подконтрольные ФСБ городские службы.

Активисты напоминают, что 24 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае крымскотатарский правозащитник Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в форме сотрудников ДПС.

Официальное расследование не ведется, Симферопольское отделение ФСБ отказалось принимать в родных Эрвина заявление о похищении и соответствующий видеоматериал, отмечается в ролике.

Правозащитники призывают поделиться опубликованным видео с места проведения акции, чтобы призыв о помощи и справедливости был услышан.

Как известно, по данным Меджлиса крымскотатарского народа, в аннексированном Россией Крыму пропавшими считаются 22 человека, большинство из которых крымские татары.

Украинская правда

Темы: крымские татары права человека Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ATR из-за отсутствия финансирования намерен переехать в Литву 10 октября 2016, 14:49
Защита сына Джемилева обжаловала решение суда РФ 10 октября 2016, 13:07
Прокуратура начала расследование депортации крымских татар 1944 года 7 октября 2016, 15:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Депутат от "Самопомичи" заявил о вмешательстве в свою е-декларацию
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 11 пострадали - штаб
В АП пока не получали приглашение на саммит Нормандской четверки
Задержанный боевик рассказал об обучении в Ростове и русских в Донецке
Все новости
Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио

Дети

Врете детям? Они это чувствуют, предостерегают психологи