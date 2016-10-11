"Знайди Ервіна" – кримські татари провели акцію біля Кремля

В столиці Російської Федерації Москві, недалеко від Кремля, активісти розвісили плакати із зображенням зниклого безвісті правозахисника Ервіна Ібрагімова, щоб привернути увагу до викрадень та вбивств кримських татар в Криму.

Про це повідомляє у вівторок у Facebook лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Також у мережі Youtube було розміщено відповідний ролик.

Плакати з закликом "Знайди Ервіна" провисіли лише кілька годин перед тим, як їх зірвали підконтрольні ФСБ міські служби.

Активісти нагадують, що 24 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї кримськотатарський правозахисник Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в формі співробітників ДПС.

Офіційне розслідування не ведеться, сімферопольське відділення ФСБ відмовилося приймати у рідних Ервіна заяву про викрадення і відповідний відеоматеріал, наголошено в ролику.

Правозахисники закликають поділитися опублікованими відео з місця проведення акції, щоб заклик про допомогу і справедливості був почутий.

Як відомо, за даними Меджлісу кримськотатарського народу, в анексованому Росією Криму зниклими вважаються 22 людини, більшість з яких кримські татари.

Українська правда