"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля

В столице Российской Федерации Москве, недалеко от Кремля, активисты развесили плакаты с изображением пропавшего без вести правозащитника Эрвина Ибрагимова, чтобы привлечь внимание к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму.

Об этом сообщает во вторник в Facebook лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



Также в сети Youtube был размещен соответствующий ролик.

Плакаты с призывом "Найди Эрвина" провисели всего несколько часов перед тем, как их сорвали подконтрольные ФСБ городские службы.



Активисты напоминают, что 24 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае крымскотатарский правозащитник Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в форме сотрудников ДПС.



Официальное расследование не ведется, Симферопольское отделение ФСБ отказалось принимать в родных Эрвина заявление о похищении и соответствующий видеоматериал, отмечается в ролике.



Правозащитники призывают поделиться опубликованным видео с места проведения акции, чтобы призыв о помощи и справедливости был услышан.



Как известно, по данным Меджлиса крымскотатарского народа, в аннексированном Россией Крыму пропавшими считаются 22 человека, большинство из которых крымские татары.



Украинская правда