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"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля

Вторник, 11 октября 2016, 11:43
Найди Эрвина – крымские татары провели акцию возле Кремля

В столице Российской Федерации Москве, недалеко от Кремля, активисты развесили плакаты с изображением пропавшего без вести правозащитника Эрвина Ибрагимова, чтобы привлечь внимание к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму.

Об этом сообщает во вторник в Facebook лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также в сети Youtube был размещен соответствующий ролик.

Плакаты с призывом "Найди Эрвина" провисели всего несколько часов перед тем, как их сорвали подконтрольные ФСБ городские службы.

Активисты напоминают, что 24 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае крымскотатарский правозащитник Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в форме сотрудников ДПС.

Официальное расследование не ведется, Симферопольское отделение ФСБ отказалось принимать в родных Эрвина заявление о похищении и соответствующий видеоматериал, отмечается в ролике.

Правозащитники призывают поделиться опубликованным видео с места проведения акции, чтобы призыв о помощи и справедливости был услышан.

Как известно, по данным Меджлиса крымскотатарского народа, в аннексированном Россией Крыму пропавшими считаются 22 человека, большинство из которых крымские татары.

Украинская правда

Темы: крымские татарыправа человекаКрым
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