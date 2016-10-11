СК РФ заявил, что украинские военные похищают россиян для обмена

00
1
Вторник, 11 октября 2016, 15:22

Следственный комитет РФ заявил о расследовании уголовного дела относительно причастности руководства Вооруженных сил Украины к похищению на территории Украины россиян для обмена на пленных военных.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Российское следствие заявляет, что в период с начала боевых действий на территории востока Украины, то есть с апреля 2014 года "неустановленные лица из числа высшего руководства силовых структур Украины, используя свои властные и распорядительные полномочия, создали организованное преступное сообщество с целью совершения особо тяжких преступлений – похищения и дальнейшей торговли людьми для получения иной материальной выгоды".

"Объектами преступных посягательств членов сообщества стали граждане Российской Федерации. При этом общий принцип совершения преступлений заключался в их незаконном уголовном преследовании и условном осуждении, а затем похищении и незаконном удержании с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных "Л/ДНР", – идет речь в сообщении следкома РФ.  

"Преступная организация характеризовалась тщательным планированием преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, четкой иерархической структурой,  а также сплоченностью", – идет речь в заключении СК РФ.

"В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства этих преступлений, а также иных лиц, потерпевших от преступной деятельности участников указанного сообщества", – резюмируется в сообщении.

Как известно,Россия незаконно аннексировала АРК Крым в 2014 году, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.

На Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 000 боевиков, управляемых ВС РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Ключевой лицом в организации называется советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

В свою очередь Следственный комитет РФ 24 августа в отношении представителей высшего военного командования Украины возбудил уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Россияне также вменяют украинским военным "геноцид русскоязычного населения" на Донбассе.

Украинская правда

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко 11 октября 2016, 14:11
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать 11 октября 2016, 14:07
В Кремле считают информацию об изоляции Путина "абсурдом" 11 октября 2016, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.122.121.---EVGO11.10.2016 15:35
кацапы вообще издеваются! и псковских десантников в 2014 году на Донбассе мы тоже выкрали для обмена?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов

Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"