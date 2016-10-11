СК РФ заявил, что украинские военные похищают россиян для обмена

Следственный комитет РФ заявил о расследовании уголовного дела относительно причастности руководства Вооруженных сил Украины к похищению на территории Украины россиян для обмена на пленных военных.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Российское следствие заявляет, что в период с начала боевых действий на территории востока Украины, то есть с апреля 2014 года "неустановленные лица из числа высшего руководства силовых структур Украины, используя свои властные и распорядительные полномочия, создали организованное преступное сообщество с целью совершения особо тяжких преступлений – похищения и дальнейшей торговли людьми для получения иной материальной выгоды".

"Объектами преступных посягательств членов сообщества стали граждане Российской Федерации. При этом общий принцип совершения преступлений заключался в их незаконном уголовном преследовании и условном осуждении, а затем похищении и незаконном удержании с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных "Л/ДНР", – идет речь в сообщении следкома РФ.

"Преступная организация характеризовалась тщательным планированием преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, четкой иерархической структурой, а также сплоченностью", – идет речь в заключении СК РФ.

"В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства этих преступлений, а также иных лиц, потерпевших от преступной деятельности участников указанного сообщества", – резюмируется в сообщении.

Как известно,Россия незаконно аннексировала АРК Крым в 2014 году, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.

На Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 000 боевиков, управляемых ВС РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Ключевой лицом в организации называется советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

В свою очередь Следственный комитет РФ 24 августа в отношении представителей высшего военного командования Украины возбудил уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Россияне также вменяют украинским военным "геноцид русскоязычного населения" на Донбассе.

Украинская правда