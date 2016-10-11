СК РФ заявив, що українські військові викрадають росіян для обміну

Слідчий комітет РФ заявив про розслідування кримінальної справи щодо причетності керівництва Збройних сил України до викрадення на території України росіян для обміну на полонених.



Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті СК РФ.



Російське слідство заявляє, що в період з початку бойових дій на території сходу України, тобто з квітня 2014 року "невстановлені особи з числа вищого керівництва силових структур України, використовуючи свої владні та розпорядчі повноваження, створили організоване злочинне співтовариство з метою скоєння особливо тяжких злочинів – викрадення і подальшої торгівлі людьми для отримання іншої матеріальної вигоди".



"Об'єктами злочинних посягань членів спільноти стали громадяни Російської Федерації. При цьому загальний принцип здійснення злочинів полягав в їх незаконному кримінальному переслідуванні і умовне засудження, а потім викрадення і незаконне утримання з метою обміну на українських військовослужбовців, що потрапили в полон до представників самопроголошених "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні слідкому РФ.



"Злочинна організація характеризувалася ретельним плануванням злочинів, постійністю форм і методів злочинної діяльності, чіткою ієрархічною структурою, а також згуртованістю", – йдеться у висновку СК РФ.



"Наразі слідство встановлює всі обставини цих злочинів, а також інших осіб, які потерпіли від злочинної діяльності учасників зазначеного співтовариства", – резюмується в повідомленні.



Як відомо, Росія незаконно анексувала АРК Крим в 2014 році, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.



Наразі на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових і 35 000 бойовиків, керованих ВС РФ.



Генпрокурор Юрій Луценко 22 серпня назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.



Ключовий особою в організації називається радник президента Російської Федерації Сергій Глазьєв.

24 серпня стало відомо, що по відношенню до представників вищого військового командування України СК РФ порушив кримінальну справу за статтею "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".



Росіяни також закидають українським військовим "геноцид російськомовного населення" на Донбасі.



Українська правда