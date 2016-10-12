В Украине 131 человек отравился суррогатным алкоголем

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Среда, 12 октября 2016, 14:02

По состоянию на утро среды зарегистрировано 131 случай отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них завершились летальным исходом - 54.

Об этом говорится в сообщении Держпродспоживслужбы.

Больше всего случаев отравления обнаружено в Харьковской области.

"Общее количество отравлений суррогатами алкоголя по Харьковской области составляет - 87, из них умерло 40 жителей области. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 29 умерших", - сказано в сообщении.

В то же время указывается, что в Харьковской области новых случаев отравлений не зарегистрированы.

Также отравления зарегистрированы в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской и Запорожской областях.

Как известно, 29 сентября силовики сообщили о задержании производителя ядовитой водки.

Ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛИГ" из Кировоградской области.

Украинская правда

Темы: криминал Украина
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Комментарии — 1
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IP: 91.225.121.---DND12.10.2016 14:16
А як чудово показували картинку, Яценюк на засіданні КМУ звільняє торгашів, від державних стандартів, щоб населення жерло помиї, мабуть для досягнення плану - 18 млн населення до 2050 року. Державну монополію на горілчані теж бобри скасували. Таке враження ніби 90-лихі реінканувались, при ци реставрованих бурбонах. Тоді сусід розбавляв спир в гаражі і продавав, від чого повмирали люди, злодій вінкупився від покарання, але потім теж помер. Карма, чи се ля ві, але щось забрало життя у любителя жадоби до пожади.
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