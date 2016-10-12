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В Украине 131 человек отравился суррогатным алкоголем

Среда, 12 октября 2016, 14:02

По состоянию на утро среды зарегистрировано 131 случай отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них завершились летальным исходом - 54.

Об этом говорится в сообщении Держпродспоживслужбы.

Больше всего случаев отравления обнаружено в Харьковской области.

"Общее количество отравлений суррогатами алкоголя по Харьковской области составляет - 87, из них умерло 40 жителей области. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 29 умерших", - сказано в сообщении.

В то же время указывается, что в Харьковской области новых случаев отравлений не зарегистрированы.

Также отравления зарегистрированы в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской и Запорожской областях.

Как известно, 29 сентября силовики сообщили о задержании производителя ядовитой водки.

Ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛИГ" из Кировоградской области.

Украинская правда

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Темы: криминалУкраина
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