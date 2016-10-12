Путин фактически признал участие России в войне на Донбассе

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Среда, 12 октября 2016, 15:54

Президент РФ Владимир Путин фактически признал участие России в войне на Донбассе.

Выступая на инвестиционном форуме в Росии Путин в очередной раз обвинил США в финансировании Революции Достоинства в Украине, которую он называет госпереворотом.

"Мы были вынуждены защищать русскоязычное население на Донбассе и отреагировать на стремление людей в Крыму вернуться в РФ", - сказал Путин.

Он заявил, что хотел бы иметь дружеские отношения с США, но при этом вновь обрушился на США с обвинениями.

"Это же не мы довели до госпереворота на Украине. Особенно наши американские партнеры стояли за этим, финансировали радикальную оппозицию довели до неконституционной смены власти, хотя Янукович все требования подписал и был готов провести досрочные выборы. Но вместо этого способствовали госперевороту", - заявил он.

Еще одну порцию обвинений и упреков Путин адресовал властям Украины, обвинив их в невыполнении Минских соглашений.

Как известно, по состоянию на сентябрь, по данным Генштаба Украины, на Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 тысяч боевиков, которых финансово и технически поддерживает Россия.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Путин Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 178.212.97.---Mawron_ua12.10.2016 17:25
Жвачка для російських хомячків.
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IP: 195.43.71.---Василь Іванович Петканич12.10.2016 16:27
путін-прекрасно знає про російськомовних в Україні-ніхто тут їх за мову не переслідує, і не вбиває,як змальовували це в росзмі, ПРАВДА ОДНА - як не парадоксально, але в УКРАЇНІ потрібно рятувати україномовних від засилля росмови в побуті,держорганах і т.д.
Та і взагалі це не привід заграбувати чужі землі,розв'язувати та підігрівати конфлікти як в Україні,так і світі. Яких російськомовних ви захищаєте в Сирії?,Чечні?,Дегестані?-розпалюєте нагірно-карабахський конфлікт постачаючи зброю всім сторонам конфлікту?
ПОРА ЗУПИНИТИСЬ.і починайте з УКРАЇНИ!, а то ще більша біда буде по всьому світу!!!
СХАМЕНІТЬСЯ! не можна виграти війну розмахуючи ядерною дубиною!
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