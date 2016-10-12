КС отказался рассматривать переименование Днепропетровска

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Среда, 12 октября 2016, 16:10

Конституционный суд отказался рассматривать конституционность переименования города Днепропетровска в Днипро.

Соответствующая информация размещена на официальной странице КС.

"Конституционный Суд Украины на заседании 12 октября рассматривал вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О переименовании города Днепропетровск Днепропетровской области".

Суд принял решение об отказе в открытии конституционного производства.

Ранее коллегия судей КСУ также отказала в открытии соответствующего производства.

Как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе суда, решение КС является окончательным.

Как известно, Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днипро 19 мая. В тот же день депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников зарегистрировали постановление об отмене этого переименования.

1 июня Верховная Рада отказалась поддержать постановление об отмене переименования Днепропетровска.

48 депутатов оспорили переименование Днепропетровска в Конституционном суде.

Украинская правда

Темы: Днепр КС
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Комментарии — 3
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IP: 82.145.221.---Виктор Величко12.10.2016 16:57
Старый дал команду а молодой подал.
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович12.10.2016 16:43
Невже КС починає працювати в рамках Закону ?
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IP: 185.23.164.---brs12.10.2016 16:17
интересно какой ******* подавал в суд? вилкул?
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