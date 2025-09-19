Все разделы
Судьи не смогли избрать нового главу Конституционного суда

Валентина РоманенкоПятница, 19 сентября 2025, 13:36
КСУ. Фото с Facebook-страницы суда

Судьи Конституционного суда не смогли избрать главу КС во время специального пленарного заседания 18 сентября.

Источник: пресс-служба КС, "Укринформ"

Дословно КС: "В четверг, 18 сентября 2025 года, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором Суд рассматривал вопрос об избрании председателя Конституционного суда Украины. Его рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих специальных пленарных заседаний".

Детали: Агентство "Укринформ" со ссылкой на осведомленного собеседника в Суде отмечает, что новые выборы должны состояться после пополнения состава КСУ новыми судьями.

Ранее во время специальных пленарных заседаний свои кандидатуры на должность председателя КС выдвигали судьи Виктор Городовенко и Владимир Мойсик (полномочия последнего уже истекли).

Поскольку в КС нет ни главы, ни его заместителя, возглавляет Суд, как старший по возрасту, судья Александр Петришин.

После одновременной отставки сразу трех судей 27 января 2025 года КС потерял кворум и не мог проводить заседания Большой палаты и Второго сената. Продолжал работу только Первый сенат.

Кворум в КСУ восстановился в конце июня, когда президент Владимир Зеленский назначил судьей КС по своей квоте Александра Водянникова.

В июле судьи в новом составе провели заседание Большой палаты, которая рассматривает представления народных депутатов и президента.

Сейчас с проведением заседаний Большой палаты КС есть проблемы, поскольку по некоторым делам судьи заявили самоотвод, и их рассмотрение приостановлено. Поскольку в суде насчитывается только 12 судей - критически необходимое количество для проведения заседания, в случае отвода кого-либо из судей рассмотрение дел становится невозможным, разъясняет "Укринформ".

17 сентября президент подписал указ о назначении Юрия Барабаша судьей КСУ по своей квоте.

Когда Барабаш принесет присягу, в КС будет насчитываться 13 судей из 18 необходимых.

Справка: Подбором судей в КС занимается Консультативная группа экспертов, которая должна оценить моральные качества и уровень компетентности в сфере права кандидатов от субъектов назначения - Верховной Рады, президента и Съезда судей Украины.

19 февраля 2025 года КГЭ передала Верховной Раде и главе государства документы для назначения 5 судей КС – 2 по квоте парламента и 3 по квоте президента.

На данный момент по своей квоте президент назначил двух судей – Александра Водяникова и Юрия Барабаша, а парламент судей до сих пор не назначил.

Также продолжается конкурс на должность судьи КС по квоте Съезда судей Украины.

В КСУ отсутствует глава с начала 2021 года, когда президент Владимир Зеленский уволил тогдашнего главу суда Александра Тупицкого. Впоследствии Кассационный админсуд в составе ВС удовлетворил иск Тупицкого к президенту, признал противоправным и отменил указ. Офис президента подал апелляционную жалобу на это решение.

Тупицкий так и не вернулся к исполнению обязанностей. 15 мая 2022 года у него истекли полномочия судьи. ГБР расследует в отношении Тупицкого ряд уголовных дел, в частности за незаконное пересечение границы.

Зеленский назначил еще одного судью Конституционного суда
Священный Грааль: почему любая власть хочет получить контроль над Конституционным судом?
Не кворумом единым: чего не хватает для эффективной работы Конституционного Суда
