Зеленский назначил еще одного судью Конституционного суда

Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 19:29
Зеленский назначил еще одного судью Конституционного суда
Юрий Барабаш. Фото с сайта constitutionalist.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте судьей Конституционного суда Юрия Барабаша.

Источник: указ главы государства от 17 сентября

Дословно: "Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины.

Детали: По данным из открытых источников, Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Таким образом, на данный момент остается одна вакансия судьи КС по квоте президента. Еще остаются незаполненными две вакансии по квоте Верховной Рады.

Что предшествовало: 27 июня президент Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда экс-координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.

