Зеленский назначил еще одного судью Конституционного суда
Президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте судьей Конституционного суда Юрия Барабаша.
Источник: указ главы государства от 17 сентября
Дословно: "Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины.
Детали: По данным из открытых источников, Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.
Таким образом, на данный момент остается одна вакансия судьи КС по квоте президента. Еще остаются незаполненными две вакансии по квоте Верховной Рады.
Что предшествовало: 27 июня президент Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда экс-координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.