Раненым военным хотят позволить оставаться на службе
Минобороны работает над тем, чтобы раненые военные имели возможность продолжить службу.
Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.
"Большинство из них (военных), даже частично потеряв из-за ранения работоспособность, стремятся продолжать службу. Сейчас ведется работа по предоставлению возможности прохождения военной службы для участников боевых действий, которые из-за ранения частично потеряли свою работоспособность, но хотят продолжать служить", - сказал он во время посещения винницкого военного госпиталя.
Полторак заявил о ценности таких кадров.
"Они уже имеют практический боевой опыт, доказали и закалили свои знания и способности в бою, а поэтому необходимы войскам. Один такой военнослужащий стоит десятка новобранцев", - сказал он.
Украинская правда