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Пораненим військовим хочуть дозволити залишатись на службі

Четвер, 13 жовтня 2016, 20:22

Міноборони працює над тим, щоб поранені військові мали можливість продовжити службу.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак.

"Більшість із них (військових), навіть частково втративши через поранення працездатність, прагнуть продовжувати службу. Наразі ведеться робота щодо надання можливості проходження військової служби для учасників бойових дій, які через поранення частково втратили свою працездатність, але мають бажання продовжувати служити", - сказав він під час відвідин вінницького військового шпиталю.

Полторак заявив про цінність таких кадрів.

"Вони вже мають практичний бойовий досвід, довели та загартували свої знання та здібності у бою, а тому необхідні військам. Один такий військовослужбовець вартий десятка новобранців", - сказав він.

Українська правда

Теми: МіноборониЗбройні сили
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