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Раненым военным хотят позволить оставаться на службе

Четверг, 13 октября 2016, 20:22

Минобороны работает над тем, чтобы раненые военные имели возможность продолжить службу.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

"Большинство из них (военных), даже частично потеряв из-за ранения работоспособность, стремятся продолжать службу. Сейчас ведется работа по предоставлению возможности прохождения военной службы для участников боевых действий, которые из-за ранения частично потеряли свою работоспособность, но хотят продолжать служить", - сказал он во время посещения винницкого военного госпиталя.

Полторак заявил о ценности таких кадров.

"Они уже имеют практический боевой опыт, доказали и закалили свои знания и способности в бою, а поэтому необходимы войскам. Один такой военнослужащий стоит десятка новобранцев", - сказал он.

Украинская правда

Темы: МинобороныВооруженные силы
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