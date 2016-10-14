Украина в ООН: В Крыму наблюдаются проявления геноцида

00
0
Пятница, 14 октября 2016, 07:47

Любые проявления геноцида сопровождаются нагнетанием ненависти со стороны отдельных государств к целым народам: это было во время Холокоста, такая ситуация наблюдается, к сожалению, и сейчас – в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время памятного мероприятия, посвященного 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, передает "Укринформ".

"Мы должны помнить, что распространение языка ненависти часто предшествует геноциду и сопровождает его. Лидеры, которые планировали массовые убийства во время Холокоста, а также в Руанде и Сребренице, распространяли идеологию ненависти", - сказал он.

По его словам, к сожалению, мир сегодня становится свидетелем "санкционированного на государственном уровне" подстрекательства к ненависти и преследовании невинных людей.

"Незаконно оккупировав Крым, российская власть ущемляет права и свободы украинцев и крымских татар, заставляя их покидать Крымский полуостров, свою историческую землю. Некоторые из них подвергались пыткам и похищениям, многие из них были ограничены в правах человека", - отметил Ельченко.

В этой связи представитель Украины призвал международное сообщество не быть равнодушным к подобным преступлениям.

"Наша общая ответственность перед будущими поколениями заключается в том, чтобы те, кто совершает преступления против человечности, были привлечены к ответственности, а также чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", - подчеркнул Ельченко.

Темы: ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Российская армия в Крыму угрожает всему Средиземноморью - МИД 13 октября 2016, 02:34
Пан Ги Мун вновь призвал передать сирийское дело в МУС 11 октября 2016, 03:57
Генсек ООН: Режим Асада виновен в гибели более 300 тысяч человек 11 октября 2016, 02:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ: Информация о политическом убежище Януковича в РФ не официальная
"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО
Подозреваемый в организации захвата Харьковской ОГА вышел под залог
Мэра Бучи посадили под домашний арест с браслетом
Все новости
Мэтр

Анджей Вайда о маме, папе, Харькове и Катыни

#ЯНеБоюсьСказати

Сексизм Трампа спровоцировал женщин делиться историями изнасилований