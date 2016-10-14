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Украина в ООН: В Крыму наблюдаются проявления геноцида

Пятница, 14 октября 2016, 07:47
Украина в ООН: В Крыму наблюдаются проявления геноцида

Любые проявления геноцида сопровождаются нагнетанием ненависти со стороны отдельных государств к целым народам: это было во время Холокоста, такая ситуация наблюдается, к сожалению, и сейчас – в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время памятного мероприятия, посвященного 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, передает "Укринформ".

"Мы должны помнить, что распространение языка ненависти часто предшествует геноциду и сопровождает его. Лидеры, которые планировали массовые убийства во время Холокоста, а также в Руанде и Сребренице, распространяли идеологию ненависти", - сказал он.

По его словам, к сожалению, мир сегодня становится свидетелем "санкционированного на государственном уровне" подстрекательства к ненависти и преследовании невинных людей.

"Незаконно оккупировав Крым, российская власть ущемляет права и свободы украинцев и крымских татар, заставляя их покидать Крымский полуостров, свою историческую землю. Некоторые из них подвергались пыткам и похищениям, многие из них были ограничены в правах человека", - отметил Ельченко.

В этой связи представитель Украины призвал международное сообщество не быть равнодушным к подобным преступлениям.

"Наша общая ответственность перед будущими поколениями заключается в том, чтобы те, кто совершает преступления против человечности, были привлечены к ответственности, а также чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", - подчеркнул Ельченко.

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Темы: ООН
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