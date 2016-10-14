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Україна в ООН: У Криму спостерігаються прояви геноциду

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 07:47
Україна в ООН: У Криму спостерігаються прояви геноциду

Будь-які прояви геноциду супроводжуються нагнітанням ненависті з боку окремих держав до цілих народів: це було під час Голокосту, така ситуація спостерігається, на жаль, і зараз - в окупованому Росією Криму.

Про це заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час пам'ятного заходу, присвяченого 75-й річниці трагедії Бабиного Яру, передає "Укрінформ".

"Ми повинні пам'ятати, що поширення мови ненависті часто передує геноциду і супроводжує його. Лідери, які планували масові вбивства під час Голокосту, а також в Руанді і Сребрениці, поширювали ідеологію ненависті", - сказав він.

За його словами, на жаль, світ сьогодні стає свідком "санкціонованого на державному рівні" підбурювання до ненависті і переслідування невинних людей.

"Незаконно окупувавши Крим, російська влада обмежує права і свободи українців і кримських татар, змушуючи їх залишати Кримський півострів, свою історичну землю. Деякі з них піддавалися тортурам і викраденням, багато хто з них був обмежений в правах людини", - зазначив Єльченко.

У зв'язку з цим представник України закликав міжнародне співтовариство не бути байдужим до подібних злочинів.

"Наша спільна відповідальність перед майбутніми поколіннями полягає в тому, щоб ті, хто скоює злочини проти людяності, були притягнуті до відповідальності, а також щоб запобігти повторенню подібних злочинів у майбутньому", - підкреслив Єльченко.

Теми: ООН
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