Аваков: водители будут в шоке от того, сколько правил нарушают

Введение видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах по всей Украине требует капиталовложений на уровне $1,5 млрд.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам в пятницу в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Теоретически мы можем начинать видеофиксацию хоть завтра, но это требует очень серьезных капиталовложений, чтобы оснастить всю территорию страны в самых критических точках системами видеонаблюдения и контроля… Я думаю, что нам необходимо около 1,5 млрд долл., чтобы это было квалифицированно, хорошо и на долгие-долгие годы. Но это возвратная инвестиция. Так было во всей Европе, думаю, что так будет и у нас", - сказал Аваков.

"Мы пригласили одну серьезную международную финансовую организацию оценить эту ситуацию и провести международный конкурс на привлечение этой инвестиции", - добавил министр.

Аваков отметил, что уже установленные тестовые камеры показали огромное количество нарушений ПДД на дорогах.

"Тестовые замеры, которые мы сделали, поставив пару десятков камер, показали, что количество нарушений, совершаемых нашими людьми, и количество штрафов, которые они должны при этом платить, – просто чудовищное. Это будет шок для автолюбителей, когда они поймут, сколько они нарушают правил!" – сказал министр.

Поэтому, по его словам, пока полиция подготовится технически, водители должны понять, что нужно ездить более аккуратно.

"Иначе "письма счастья", которые будут приходить автоматически, будут составлять высокую долю расходов его бюджета", - подытожил Аваков.