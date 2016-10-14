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Аваков: водії будуть у шоці від того, скільки правил порушують

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 13:22

Введення відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах по всій Україні вимагає капіталовкладень на рівні $1,5 млрд.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам у п'ятницю в Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Теоретично ми можемо починати відеофіксацію хоч завтра, але це вимагає дуже серйозних капіталовкладень, щоб оснастити всю територію країни в найкритичніших точках системами відеоспостереження та контролю... Я гадаю, що нам необхідно близько 1,5 млрд дол., щоб це було кваліфіковано, добре і на довгі-довгі роки. Але це поворотна інвестиція. Так було в усій Європі, думаю, що так буде і в нас", - сказав Аваков.

"Ми запросили одну серйозну міжнародну фінансову організацію оцінити цю ситуацію і провести міжнародний конкурс на залучення цієї інвестиції", - додав міністр.

Аваков зазначив, що вже встановлені тестові камери показали величезну кількість порушень ПДР на дорогах.

"Тестові виміри, які ми зробили, поставивши пару десятків камер, показали, що кількість порушень, вчинених нашими людьми, і кількість штрафів, які вони повинні при цьому платити, - просто жахлива. Це буде шок для автолюбителів, коли вони зрозуміють, скільки вони порушують правил!" – сказав міністр.

Тому, за його словами, поки поліція підготується технічно, водії повинні зрозуміти, що потрібно їздити акуратніше.

"Інакше "листи щастя", які будуть приходити автоматично, становитимуть високу частку витрат його бюджету", - підсумував Аваков.

Теми: Аваков
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