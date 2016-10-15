Порошенко: Украина не будет выполнять политическую часть "Минска" до пакета безопасности

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Суббота, 15 октября 2016, 11:32

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Минск - это мирный план, который предусматривает четкие меры и критерии нашей безопасности. Пока не будет выполнен пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет", - подчеркнул Порошенко.

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - сказал президент.

По его словам, это совершенно четкий и конкретный план возвращению украинского суверенитета на Донбасс.

"Остальное на сегодняшний день от лукавого", - считает Порошенко.

"Когда руководители некоторых политических партий ставят целью передачу или России, или ее сепаратистам значительной части украинской территории, я как президент не позволю этого делать. Не стоит бегать по иностранным посольствам и агитировать, что передача Донбасса кому-то - это единственный план наведения мира. Территорию отдадите, а мира не получите", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: Порошенко Минские соглашения
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Комментарии — 3
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай15.10.2016 12:12
Президент зараз спихує на інших те, що сам хотів зробити..Невже прозрів?..
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай15.10.2016 12:09
Виконання Мінських домовленостей - це капітуляція Украіни на умовах Путіна..Яка планувалась та видається як перемога..Невже прозрів?.
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IP: 178.92.143.---sensor+215.10.2016 12:04
Соверешнно верно, Пётр Алексеевич.
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