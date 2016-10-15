Порошенко: Украина не будет выполнять политическую часть "Минска" до пакета безопасности

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Минск - это мирный план, который предусматривает четкие меры и критерии нашей безопасности. Пока не будет выполнен пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет", - подчеркнул Порошенко.

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - сказал президент.

По его словам, это совершенно четкий и конкретный план возвращению украинского суверенитета на Донбасс.

"Остальное на сегодняшний день от лукавого", - считает Порошенко.

"Когда руководители некоторых политических партий ставят целью передачу или России, или ее сепаратистам значительной части украинской территории, я как президент не позволю этого делать. Не стоит бегать по иностранным посольствам и агитировать, что передача Донбасса кому-то - это единственный план наведения мира. Территорию отдадите, а мира не получите", - подчеркнул он.

Украинская правда