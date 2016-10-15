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Порошенко: Україна не виконуватиме політичну частину "Мінська" до безпекової

Субота, 15 жовтня 2016, 11:32
Порошенко: Україна не виконуватиме політичну частину Мінська до безпекової

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

Про це він заявив у суботу в Чугуєві Харківської області під час передачі військової техніки для армії.

"Мінськ – це мирний план, який передбачає чіткі заходи і критерії нашої безпеки. Поки не буде виконано безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде", - підкреслив Порошенко.

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - сказав президент.

За його словами, це абсолютно чіткий і конкретний план повернення українського суверенітету на Донбас.

"Решта на сьогоднішній день від лукавого", - вважає Порошенко.

"Коли керівники деяких політичних партій ставлять на меті передачу або Росії, або її сепаратистам значної частини української території, я як президент не дозволю цього робити. Не варто бігати по іноземних посольствах і агітувати, що передача Донбасу комусь – це єдиний план наведення миру.

Територію віддасте, а миру не отримаєте", - підкреслив він.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоМінські угоди
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