Умер известный астроном Чурюмов

Известный украинский астроном Клим Чурюмов умер в субботу на 80-м году жизни.

Об этом в Facebook сообщила его внучка Мария Мюллер.

Чурюмов известен тем, что открыл комету Чурюмова-Герасименко в 1969 году и комету Чурюмова-Солодовникова.

Часть космического аппарата "Розетта" - космический модуль Philae - 12 ноября 2014 года совершила первую в истории посадку на ядро кометы Чурюмова-Герасименко.

Ожидалось, что Чурюмов будет номинирован на коллективную Нобелевскую премию.

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