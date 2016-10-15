Помер відомий астроном Чурюмов
Субота, 15 жовтня 2016, 17:18
Відомий український астроном Клим Чурюмов помер у суботу на 80-му році життя.
Про це у Facebook повідомила його онучка Марія Мюллер.
Чурюмов відомий тим, що відкрив комету Чурюмова-Герасименко 1969 року і комету Чурюмова-Солодовникова.
Частина космічного апарату "Розетта" - космічний модуль Philae – 12 листопада 2014 року здійснила першу в історії посадку на ядро комети Чурюмова-Герасименко.
Очікувалося, що Чурюмов буде номінований на колективну Нобелівську премію.