Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер известный астроном Чурюмов

Суббота, 15 октября 2016, 17:18
Умер известный астроном Чурюмов

Известный украинский астроном Клим Чурюмов умер в субботу на 80-м году жизни.

Об этом в Facebook сообщила его внучка Мария Мюллер.

Чурюмов известен тем, что открыл комету Чурюмова-Герасименко в 1969 году и комету Чурюмова-Солодовникова.

Часть космического аппарата "Розетта" - космический модуль Philae - 12 ноября 2014 года совершила первую в истории посадку на ядро кометы Чурюмова-Герасименко.

Ожидалось, что Чурюмов будет номинирован на коллективную Нобелевскую премию.

Читайте о Климе Чурюмове на "Українській правді. Життя"

Темы: Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Украина
В Болгарии задержали мужчину за угрозу убить министра обороны из-за поддержки Украины
Россия за сутки потеряла в войне еще 470 вояк, два средства ПВО и 31 артиллерийскую систему
Экономические новости 18 июля: проект восстановления Каховской ГЭС, грантовая помощь для "Укрэнерго"
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: