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Постпред РФ в ООН назвал отношения между Россией и США худшими с 1973 года

Воскресенье, 16 октября 2016, 03:17

Постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что сейчас отношения между России и США вероятно худшие со времен войны на Ближнем Востоке в 1973 году.

Об этом он сказал в интервью АР.

"Общая ситуация, я думаю, что она очень плохая, на данный момент, наверное, самая худшая... с 1973 года" - сказал он.

При этом Чуркин отметил, что несмотря, на то, что между странами "серьезные трения, различия", как, например, в вопросе Сирии, США и Россия продолжают вместе работать над другими вопросами.

По его словам, к таким отношениям между странами привела "цепочка событий".

"Это своего рода фундаментальный недостаток уважения и отсутствия глубокого обсуждения по политическим вопросам", -  заявил он.

Чуркин высказал мнение, что США и НАТО решили строить свою безопасность "за счет России", принимая в НАТО восточноевропейские страны, которые ранее входили в состав СССР.

Темы: РосcияСША
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