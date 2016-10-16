Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Постпред РФ в ООН назвав відносини між Росією і США найгіршими з 1973 року

Неділя, 16 жовтня 2016, 03:17

Постпред Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що зараз відносини між Росією і США ймовірно гірші з часів війни на Близькому Сході в 1973 році.

Про це він сказав в інтерв'ю АР.

"Загальна ситуація, я думаю, що вона дуже погана, на даний момент, напевно, найгірша ... з 1973 року" - сказав він.

При цьому Чуркін зазначив, що не дивлячись, на те, що між країнами "серйозні тертя, відмінності", як, наприклад, в питанні Сирії, США і Росія продовжують разом працювати над іншими питаннями.

За його словами, до таких відносин між країнами привів "ланцюжок подій".

"Це свого роду фундаментальний брак поваги і відсутності глибокого обговорення з політичних питань", - заявив він.

Чуркін висловив думку, що США і НАТО вирішили будувати свою безпеку "за рахунок Росії", приймаючи в НАТО східноєвропейські країни, які раніше входили до складу СРСР.

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Якщо ситуація з БпЛА не зміниться, за рік нам доведеться сісти за стіл переговорів. FPV-дрони та їхня роль у війні
В Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа – росЗМІ
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: