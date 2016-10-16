Постпред РФ в ООН назвав відносини між Росією і США найгіршими з 1973 року

Постпред Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що зараз відносини між Росією і США ймовірно гірші з часів війни на Близькому Сході в 1973 році.

Про це він сказав в інтерв'ю АР.

"Загальна ситуація, я думаю, що вона дуже погана, на даний момент, напевно, найгірша ... з 1973 року" - сказав він.

При цьому Чуркін зазначив, що не дивлячись, на те, що між країнами "серйозні тертя, відмінності", як, наприклад, в питанні Сирії, США і Росія продовжують разом працювати над іншими питаннями.

За його словами, до таких відносин між країнами привів "ланцюжок подій".

"Це свого роду фундаментальний брак поваги і відсутності глибокого обговорення з політичних питань", - заявив він.

Чуркін висловив думку, що США і НАТО вирішили будувати свою безпеку "за рахунок Росії", приймаючи в НАТО східноєвропейські країни, які раніше входили до складу СРСР.