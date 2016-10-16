Водителя БТР, который столкнулся с автобусом, задержали

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Воскресенье, 16 октября 2016, 11:48

Правоохранители задержали водителя БТР, который столкнулся с пассажирским автобусом в городе Покровске Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель прокурора сил АТО Виталий Панченко.

По его словам, военные передвигались по второстепенной дороге на БТР-80.

"Доезжая до перекрестка, несмотря на размещенный знак "Проезд без остановки запрещен", продолжил движение. В это время по главной дороге двигался пассажирский автобус, в котором находилось 10 человек. Механик применил экстренное торможение, однако несмотря на незначительное расстояние, не сумел избежать столкновения и совершил наезд на переднюю часть автобуса", - рассказал прокурор.

По его словам, сейчас бронетранспортер изъят для проведения соответствующих технических экспертиз.

"Механик-водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей. Досудебное расследование продолжается", - сказал он.

Как сообщалось, вечером 15 октября в городе Покровске Донецкой области БТР столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии водитель автобуса погиб, а два пассажира получили травмы.

Темы: Донбасс
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