Водія БТР, який зіткнувся з автобусом, затримали

Правоохоронці затримали водія БТР, який зіткнувся з пасажирським автобусом в місті Покровське Донецької області.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник прокурора сил АТО Віталій Панченко.

За його словами, військові пересувалися по другорядній дорозі на БТР-80.

"Доїжджаючи до перехрестя, незважаючи на розміщений знак "Проїзд без зупинки заборонено", продовжив рух. У цей час по головній дорозі рухався пасажирський автобус, в якому перебувало 10 осіб. Механік застосував екстрене гальмування, проте незважаючи на незначну відстань, не зміг уникнути зіткнення і скоїв наїзд на передню частину автобуса", - розповів прокурор.

За його словами, зараз бронетранспортер вилучено для проведення відповідних технічних експертиз.

"Механік-водій затриманий за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого зазначеною статтею. Досудове розслідування триває", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 15 жовтня в місті Покровське Донецької області БТР зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії водій автобуса загинув, а двоє пасажирів отримали травми.