Водителя БТР, который столкнулся с автобусом, задержали
Правоохранители задержали водителя БТР, который столкнулся с пассажирским автобусом в городе Покровске Донецкой области.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель прокурора сил АТО Виталий Панченко.
По его словам, военные передвигались по второстепенной дороге на БТР-80.
"Доезжая до перекрестка, несмотря на размещенный знак "Проезд без остановки запрещен", продолжил движение. В это время по главной дороге двигался пассажирский автобус, в котором находилось 10 человек. Механик применил экстренное торможение, однако несмотря на незначительное расстояние, не сумел избежать столкновения и совершил наезд на переднюю часть автобуса", - рассказал прокурор.
По его словам, сейчас бронетранспортер изъят для проведения соответствующих технических экспертиз.
"Механик-водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей. Досудебное расследование продолжается", - сказал он.
Как сообщалось, вечером 15 октября в городе Покровске Донецкой области БТР столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии водитель автобуса погиб, а два пассажира получили травмы.