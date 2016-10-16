США и Британия настроены на новые санкции против РФ

США и Великобритания рассматривают возможность введения новых экономических санкций в отношении правительств РФ и Сирии

Об этом 16 октября заявили главы МИД США и Великобритании Джон Керри и Борис Джонсон.

В частности, штрафные меры должны стать реакцией стран на события в Алеппо, где сотни гражданских погибли в результате авиаударов сирийской и российской авиации.

Джонсон и Керри выразили надежду на действенность дипломатических инструментов для восстановления мира в Сирии, однако при этом они планируют усилить давление на Москву и Дамаск, чтобы прекратить авиаудары по Алеппо.

Как известно, переговоры по Сирии, которые проходили 15 октября в Лозанне, закончились без четких результатов.

Керри охарактеризовал данные переговоры как "очень взвешенную дискуссию" после долгой паузы.

В свою очередь Лавров отметил, что есть "несколько идей, которые обсуждали" и стороны договорились, что продолжат контакты в ближайшие дни.

Немецкая волна