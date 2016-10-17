В ЕС обсудят данные о финансировании Россией ультраправых партий Европы

Лидера стран Евросоюза на саммите, который пройдет 20 - 21 октября в Брюсселе, обсудят данные европейских разведок, согласно которым Россия тайно финансирует крайне правые и маргинальные партии в Европе с целью вмешательства во внутреннюю политику стран ЕС.

Об этом со ссылкой на The Financial Times пишет DW.com.

"Это вызывает серьезную озабоченность. Это становится постоянным предметом для беспокойства", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

"Россия, очевидно, не является вдохновителем роста популизма в Европе, но стало ясно, что Россия приветствует его и в некоторых случаях активно поддерживает популистские движения и крайне правые партии с пророссийскими настроениями", - цитирует FT старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Фредрика Весло.

По его мнению, российские власти рассматривают европейских популистов "в качестве полезных союзников в достижении своих целей в Европе". Речь здесь в первую очередь идет об отмене экономических санкций в отношении России или отказе от европейской поддержки Украины.

Москва всячески отрицает свое тайное вмешательство в европейскую политику, однако издание приводит несколько примеров, вызывающих опасения. В частности, известно, что занимающая пророссийские позиции французская ультраправая партия "Национальный фронт", возглавляемая Марин Ле Пен, в 2014 году получила 9 млн евро от российского банка.

Годом позже Европарламент лишил неприкосновенности Белу Ковача, представляющего венгерскую ультраправую партию "Йоббик". 55-летнего политика заподозрили в шпионаже против институтов ЕС в пользу России.

В июне 2015 года правительство Чехии обвинило российского президента Владимира Путина в попытке проведения политики "разделяй и властвуй" в отношении ЕС путем поддержки правых популистских политиков во всех странах союза. Европейские дипломаты усматривают российское вмешательство и в результатах референдума в Нидерландах, в результате которого было отвергнуто соглашение о торговом сотрудничестве между ЕС и Украиной.

Опасение Брюсселя разделяют и в США. Перед главой разведки США поставлена задача оценить "финансирование российскими спецслужбами политических партий и неправительственных организаций в странах бывшего Советского Союза и Европы", отмечает FT.

По данным издания, лидеры ЕС обсудят все аспекты отношений Европы с Россией на закрытом ужине 20 октября - это мероприятие в двухдневной программе саммита обычно отводится для дискуссии по наиболее чувствительным темам. Однако никаких политических решений на эту тему на саммите принято не будет, заявил источник газеты.

Ранее сообщалось, что Европарламент рассмотрит резолюцию о российской пропаганде.