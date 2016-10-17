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В ЄС обговорять дані про фінансування Росією ультраправих партій Європи

Понеділок, 17 жовтня 2016, 03:07

Лідера країн Євросоюзу на саміті, який пройде 20 - 21 жовтня в Брюсселі, обговорять дані європейських розвідок, згідно з якими Росія таємно фінансує крайні праві і маргінальні партії в Європі з метою втручання у внутрішню політику країн ЄС.

Про це з посиланням на The Financial Times пише DW.com.

"Це викликає серйозну заклопотаність. Це стає постійним предметом для занепокоєння", - заявив виданню високопоставлений європейський дипломат.

"Росія, очевидно, не є натхненником зростання популізму в Європі, але стало ясно, що Росія вітає його і в деяких випадках активно підтримує популістські рухи і крайні праві партії з проросійськими настроями", - цитує FT старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Фредріка Весло.

На його думку, російська влада розглядає європейських популістів "в якості корисних союзників в досягненні своїх цілей в Європі". Мова тут в першу чергу йде про скасування економічних санкцій щодо Росії або відмову від європейської підтримки України.

Москва всіляко заперечує своє таємне втручання в європейську політику, проте видання наводить кілька прикладів, що викликають побоювання. Зокрема, відомо, що займає проросійські позиції французька ультраправа партія "Національний фронт", очолювана Марін Ле Пен, в 2014 році отримала 9 млн євро від російського банку.

Роком пізніше Європарламент позбавив недоторканності Белу Ковача, що представляє угорську ультраправу партію "Йоббік". 55-річного політика запідозрили в шпигунстві проти інститутів ЄС на користь Росії.

У червні 2015 року уряд Чехії звинуватив російського президента Володимира Путіна в спробі проведення політики "розділяй і володарюй" щодо ЄС шляхом підтримки правих популістських політиків у всіх країнах союзу. Європейські дипломати вбачають російське втручання і в результатах референдуму в Нідерландах, в результаті якого було відкинуто угоду про торгову співпрацю між ЄС і Україною.

Побоювання Брюсселя поділяють і в США. Перед главою розвідки США поставлено завдання оцінити "фінансування російськими спецслужбами політичних партій і неурядових організацій в країнах колишнього Радянського Союзу і Європи", відзначає FT.

За даними видання, лідери ЄС обговорять всі аспекти відносин Європи з Росією на закритій вечері 20 жовтня - цей захід в дводенній програмі саміту зазвичай відводиться для дискусії за найбільш чутливими темами. Однак ніяких політичних рішень на цю тему на саміті прийнято не буде, заявило джерело газети.

Раніше повідомлялося, що  Європарламент розгляне резолюцію про російську пропаганду.

Теми: ЄСРосія
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