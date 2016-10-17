САП готовит подозрения по "черной бухгалтерии" трем публичным лицам

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Понедельник, 17 октября 2016, 11:14

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила проекты подозрений трем публичным лицам по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил в интервью "Українським новинам".

"Это проекты, построенные на уже собранных доказательствах, но их недостаточно для того, чтобы проект стал подозрением. Это пока что текст. Это три известных публичных человека, которые находятся в Украине", – сказал он.

Имена Холодницкий не стал разглашать.

Он также отметил медленную работу экспертов по этому делу.

"Эксперты очень резво начали и внезапно остановились. Объявлять подозрение только на основании вывода эксперта нельзя, нужно вменить сумму и статью правильной квалификации. Для того, чтобы собрать доказательства, следует установить полностью картину происшедшего", – отметил глава САП.

"Если человек зарабатывает 6 тысяч гривен и живет во дворце, то возникают вопросы. И эта бухгалтерия может быть элементом доказательства, откуда он эти деньги брал", – добавил Холодницкий.

Специализированный антикоррупционный прокурор добавил, что даже если у него не будет 100% уверенности, он все равно подпишет подозрение и передаст обвинительный акт в суд.

"И пусть суд осуждает или оправдывает", – считает он.

По мнению Холодницкого, оправдательный приговор в европейских странах не является некачественным следствием.

Темы: Партия регионов Антикоррупционная прокуратура Холодницкий
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko17.10.2016 12:29
formalin:
Подібні заяви є по суті попередженням злочинців: тікайте, друзі! Народ чекає не слів, а результатів роботи!
ну так на это и рассчет)) смотрите - НАБ и САП заявляют постоянно - мы работаем, мы маладцы, и никто из коррупционеров не пострадал при этом) И овцы целы и волки сыты)
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko17.10.2016 12:26
А по поводу Лещенко у НАБУ и САПУ не возникает вопросов, откуда у него при такой зарплате такая квартира?)
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IP: 93.75.36.---formalin17.10.2016 11:33
Подібні заяви є по суті попередженням злочинців: тікайте, друзі! Народ чекає не слів, а результатів роботи!
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