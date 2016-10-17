САП готовит подозрения по "черной бухгалтерии" трем публичным лицам
Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила проекты подозрений трем публичным лицам по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил в интервью "Українським новинам".
"Это проекты, построенные на уже собранных доказательствах, но их недостаточно для того, чтобы проект стал подозрением. Это пока что текст. Это три известных публичных человека, которые находятся в Украине", – сказал он.
Имена Холодницкий не стал разглашать.
Он также отметил медленную работу экспертов по этому делу.
"Эксперты очень резво начали и внезапно остановились. Объявлять подозрение только на основании вывода эксперта нельзя, нужно вменить сумму и статью правильной квалификации. Для того, чтобы собрать доказательства, следует установить полностью картину происшедшего", – отметил глава САП.
"Если человек зарабатывает 6 тысяч гривен и живет во дворце, то возникают вопросы. И эта бухгалтерия может быть элементом доказательства, откуда он эти деньги брал", – добавил Холодницкий.
Специализированный антикоррупционный прокурор добавил, что даже если у него не будет 100% уверенности, он все равно подпишет подозрение и передаст обвинительный акт в суд.
"И пусть суд осуждает или оправдывает", – считает он.
По мнению Холодницкого, оправдательный приговор в европейских странах не является некачественным следствием.
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