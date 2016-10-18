Хомутынник получил 840 тысяч гривен от президента "Биокона"
Народный депутат, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник получил 840 000 гривен от Александра Яворского.
В изменениях имущественного состояния депутата на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции эти средства значатся как "возвратная финансовая помощь".
Как сообщает проект "Радио Свобода" #Точно, Яворский известен как президент группы компаний "Биокон", которая занимается производством косметической продукции.
Хомутынник сказал "Украинской правде", что это не была финансовая помощь, но детали пообещал предоставить вскоре.
В конце сентября журналисты программы "Схемы" опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во время съемки в аэропорту "Киев" был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, в иллюминаторе которого появилось лицо мужчины, похожего на Хомутынника.
Журналист "Схем" пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете.
"Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим", – заявил депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет.
По закону "О предотвращении коррупции", государственные служащие должны до 30 октября подать электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.