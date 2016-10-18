Хомутынник получил 840 тысяч гривен от президента "Биокона"

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 13:39

Народный депутат, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник получил 840 000 гривен от Александра Яворского.

В изменениях имущественного состояния депутата на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции эти средства значатся как "возвратная финансовая помощь".

Как сообщает проект "Радио Свобода" #Точно, Яворский известен как президент группы компаний "Биокон", которая занимается производством косметической продукции.

 

Хомутынник сказал "Украинской правде", что это не была финансовая помощь, но детали пообещал предоставить вскоре.

В конце сентября журналисты программы "Схемы" опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во время съемки в аэропорту "Киев" был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, в иллюминаторе которого появилось лицо мужчины, похожего на Хомутынника.

Журналист "Схем" пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете.

"Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим", – заявил депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет.

По закону "О предотвращении коррупции", государственные служащие должны до 30 октября подать электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.

Темы: Хомутынник декларация Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Самолет, на котором летает Хомутынник, возвращается из Ниццы 30 сентября 2016, 00:28
Хомутынник просил Луценко выпустить Кацубу из тюрьмы 26 сентября 2016, 12:15
"Автомайдан" наведался к особняку Хомутынника под Киевом 18 сентября 2016, 20:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин предложит украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Троян: в деле Шеремета есть прогресс
Порошенко о встрече с Путиным: оптимизма мало
Среди 45 стран Трамп победил бы только в России – опрос
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика

Цените каждое мгновение

Дочь повезла маму в путешествие после смерти бабушки