Хомутынник получил 840 тысяч гривен от президента "Биокона"

Народный депутат, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник получил 840 000 гривен от Александра Яворского.

В изменениях имущественного состояния депутата на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции эти средства значатся как "возвратная финансовая помощь".

Как сообщает проект "Радио Свобода" #Точно, Яворский известен как президент группы компаний "Биокон", которая занимается производством косметической продукции.

Хомутынник сказал "Украинской правде", что это не была финансовая помощь, но детали пообещал предоставить вскоре.

В конце сентября журналисты программы "Схемы" опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во время съемки в аэропорту "Киев" был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, в иллюминаторе которого появилось лицо мужчины, похожего на Хомутынника.

Журналист "Схем" пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете.

"Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим", – заявил депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет.

По закону "О предотвращении коррупции", государственные служащие должны до 30 октября подать электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.