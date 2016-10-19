Луценко назначил прокурора Запорожья
Генепрокурор Юрий Луценко назначил Валерия Романова на должность прокурора Запорожской области.
Об этом он сказал в среду во время его представления коллективу прокуратуры области.
До этого Романов занимал должность заместителя прокурора Харьковской области.
Генеральний прокурор Юрій Луценко представив колективу Запорізької обласної прокуратури нового керівника - Валерія Романова. pic.twitter.com/idQ8Om66VM— Лариса Сарган (@SarganLarysa) October 19, 2016
Как известно, 18 октября Луценко уволил Александра Шацкого с должности прокурора области. Официальная причина увольнения - "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при работе с государственной тайной".
Ранее стало известно, что СБУ отменила Шацкому доступ к государственной тайне, а также приостановила такой доступ всей областной прокуратуре из-за бездействия руководителя областной прокуратуры.
Александр Шумилин, УП
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