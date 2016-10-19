Луценко назначил прокурора Запорожья

Генепрокурор Юрий Луценко назначил Валерия Романова на должность прокурора Запорожской области.

Об этом он сказал в среду во время его представления коллективу прокуратуры области.

До этого Романов занимал должность заместителя прокурора Харьковской области.

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив колективу Запорізької обласної прокуратури нового керівника - Валерія Романова. pic.twitter.com/idQ8Om66VM — Лариса Сарган (@SarganLarysa) October 19, 2016

Валерий Романов фото: 061.ua

Как известно, 18 октября Луценко уволил Александра Шацкого с должности прокурора области. Официальная причина увольнения - "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при работе с государственной тайной".

Ранее стало известно, что СБУ отменила Шацкому доступ к государственной тайне, а также приостановила такой доступ всей областной прокуратуре из-за бездействия руководителя областной прокуратуры.

Александр Шумилин, УП