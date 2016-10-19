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Луценко назначил прокурора Запорожья

Среда, 19 октября 2016, 13:40

Генепрокурор Юрий Луценко назначил Валерия Романова на должность прокурора Запорожской области.

Об этом он сказал в среду во время его представления коллективу прокуратуры области.

До этого Романов занимал должность заместителя прокурора Харьковской области.

 
Валерий Романов
фото: 061.ua

Как известно, 18 октября Луценко уволил Александра Шацкого с должности прокурора области. Официальная причина увольнения - "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при работе с государственной тайной".

Ранее стало известно, что СБУ отменила Шацкому доступ к государственной тайне, а также приостановила такой доступ всей областной прокуратуре из-за бездействия руководителя областной прокуратуры.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЗапорожьепрокуратураЛуценко
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