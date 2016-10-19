Кабмин утвердил помощь тем, кто получил легкие ранения на Майдане

700 просмотров
0
Среда, 19 октября 2016, 13:49

Правительство принял распоряжение о предоставлении разовой помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения на Майдане.

Такое решение единогласно утвердили члены правительства в среду.

Так члены правительства утвердили распоряжение о предоставлении разовой помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения на Майдане.

По словам министра вице-премьера Павла Розенко, таких людей 505. Они получат по 14 500 гривен.

Он добавил, что на это выделены деньги.

Розенко также напомнил, что также уже выплачивают 100 семьям тех, кто погиб во время событий на Майдане. "Это ежегодные выплаты, в этом году для этих категорий 145 тысяч гривен", - сказал он.

Также, по словам Розенко, уже осуществляются выплаты еще двум категориям: люди с тяжелыми телесными повреждениями - 176 человек и лица с повреждениями средней тяжести.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В четверг начнут поднимать телебашню на Карачуне – Жебривский
Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку
Экс-министр Польши, уволенный за дорогие часы, возглавил "Укравтодор"
Участникам АТО вместо квартир будут выдавать средства на их покупку
Все новости
Гастро-новости

Новые заведения Киева

Люди с ВИЧ

Как дешевые лекарства могут остановить эпидемию