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Уряд затвердив допомогу тим, хто отримав легкі поранення на Майдані

Середа, 19 жовтня 2016, 13:49

Уряд затвердив розпорядження про надання разової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження на Майдані.

Такі рішення одноголосно затвердили члени уряду в середу.

Так члени уряду затвердили розпорядження про надання разової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження на Майдані.

За словами міністра віце-прем'єра Павла Розенка, таких людей 505. Вони отримають по 14,5 тисяч гривень.

Раныше Розенко зазначав, що на це буде видылено 7 322 500 грн. 

Він додав, що на це вже виділено гроші.

Розенко також нагадав, що також вже виплачують 100 родинам тих, хто загинув під час подій на Майдані. "Це щорічні виплати, цього року для цих категорій 145 тисяч гривень", - сказав він.

Також, за словами Розенка, вже здійснюються виплати ще двом категоріям: люди з тяжкими тілесними ушкодженнями – 176 осіб і особи з ушкодженнями середньої тяжкості.

Оксана Коваленко, УП

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