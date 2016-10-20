О дате выборов на Донбассе речи пока не идет - Порошенко

О дате выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей речи пока не идет.

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Сейчас о дате выборов речи не идет. Речь идет о том, что будет "дорожная карта" и в рамках "дорожной карты" и имплементации пакета по безопасности мы будем говорить о том, что могут быть выборы. На первом этапе - по границе - так, как это указано в "минском процессе" - должны быть допущены и затем на постоянной основе установлены посты ОБСЕ. На втором этапе эта граница должна передаваться под контроль украинских пограничников", - отметил президент.

Украинская правда