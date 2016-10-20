О дате выборов на Донбассе речи пока не идет - Порошенко

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Четверг, 20 октября 2016, 01:57

О дате выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей речи пока не идет.

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Сейчас о дате выборов речи не идет. Речь идет о том, что будет "дорожная карта" и в рамках "дорожной карты" и имплементации пакета по безопасности мы будем говорить о том, что могут быть выборы. На первом этапе - по границе - так, как это указано в "минском процессе" - должны быть допущены и затем на постоянной основе установлены посты ОБСЕ. На втором этапе эта граница должна передаваться под контроль украинских пограничников", - отметил президент.

Украинская правда

Темы: Донбасс виборы Порошенко
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Комментарии — 1
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IP: 46.200.112.---sensor+220.10.2016 02:54
Пётр Алексеевич!

А Вы похороны моторылы в Донецке (Моторыльске) видели? Сколько там моторыльцев собралось? Вы хотите ЭТО в Украину вернуть?

Категорически против каких-либо реинтеграций на любых условиях - хоть с выводом имперских войск, хоть с закрытой границей. Эти предатели выберут всё равно врагов Украины, русских империалистов, шовинистов и нацистов. И что мы потом с этим избранным сбродом будем делать, когда допустим они там примут День памяти моторылы на региональном уровне? И т.д.

ОРДЛО должно быть исключено из Украины. Это чужие люди, хватит из них украинцев лепить!!!
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