О дате выборов на Донбассе речи пока не идет - Порошенко
О дате выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей речи пока не идет.
Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.
"Сейчас о дате выборов речи не идет. Речь идет о том, что будет "дорожная карта" и в рамках "дорожной карты" и имплементации пакета по безопасности мы будем говорить о том, что могут быть выборы. На первом этапе - по границе - так, как это указано в "минском процессе" - должны быть допущены и затем на постоянной основе установлены посты ОБСЕ. На втором этапе эта граница должна передаваться под контроль украинских пограничников", - отметил президент.
Украинская правда
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А Вы похороны моторылы в Донецке (Моторыльске) видели? Сколько там моторыльцев собралось? Вы хотите ЭТО в Украину вернуть?
Категорически против каких-либо реинтеграций на любых условиях - хоть с выводом имперских войск, хоть с закрытой границей. Эти предатели выберут всё равно врагов Украины, русских империалистов, шовинистов и нацистов. И что мы потом с этим избранным сбродом будем делать, когда допустим они там примут День памяти моторылы на региональном уровне? И т.д.
ОРДЛО должно быть исключено из Украины. Это чужие люди, хватит из них украинцев лепить!!!