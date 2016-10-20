Насалик говорит, что формула "Роттердам+" не работает в Украине

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Четверг, 20 октября 2016, 11:30

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на сегодняшний день формула Роттердам+ не работает в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"На сегодняшний день уголь на роттердамской бирже стоит около 74 долларов за тонну, а если к этому добавить транспорт, перевалку и остальное, то уголь выходит под 2,3-2,4 тысячи гривен за тонну, а не 1,39 тысяч, как задекларировано по роттердамской цене", - заявил министр.

"Если бы она работала, то наша цена на уголь была бы минимум 2,3 тысяч гривен за тонну. А по факту у нас учтено в тарифе ТЭС 1390 грн за тонну", - сказал Насалик.

Министр считает, что "Роттердам+" - неплохая система, потому что позволяет максимально диверсифицировать источники поставки угля.

"Но неправильно в этой методике то, что "роттердамский" уголь нам не подходит по своим характеристикам: у него "летучие" составляющие больше, чем у нас. Поэтому, кстати, к нам и не идут корабли один за другим: то, что сейчас мы имеем - это максимум, что может выдавать Южная Африка", - заявил он.

"Я, как министерство, выступаю не за "роттердамскую" цену, а за польскую - за котировки их биржи. Во-первых, она нам ближе потому что в ней нет транспорта (не заложены двойные затраты на логистику, ЭП). Во-вторых, шахты, подчиняющиеся министерству, добывают только уголь газовой группы", - сказал Насалик.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

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Экономическая правда

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