Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалик говорит, что формула "Роттердам+" не работает в Украине

Четверг, 20 октября 2016, 11:30

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на сегодняшний день формула Роттердам+ не работает в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"На сегодняшний день уголь на роттердамской бирже стоит около 74 долларов за тонну, а если к этому добавить транспорт, перевалку и остальное, то уголь выходит под 2,3-2,4 тысячи гривен за тонну, а не 1,39 тысяч, как задекларировано по роттердамской цене", - заявил министр.

"Если бы она работала, то наша цена на уголь была бы минимум 2,3 тысяч гривен за тонну. А по факту у нас учтено в тарифе ТЭС 1390 грн за тонну", - сказал Насалик.

Министр считает, что "Роттердам+" - неплохая система, потому что позволяет максимально диверсифицировать источники поставки угля.

"Но неправильно в этой методике то, что "роттердамский" уголь нам не подходит по своим характеристикам: у него "летучие" составляющие больше, чем у нас. Поэтому, кстати, к нам и не идут корабли один за другим: то, что сейчас мы имеем - это максимум, что может выдавать Южная Африка", - заявил он.

"Я, как министерство, выступаю не за "роттердамскую" цену, а за польскую - за котировки их биржи. Во-первых, она нам ближе потому что в ней нет транспорта (не заложены двойные затраты на логистику, ЭП). Во-вторых, шахты, подчиняющиеся министерству, добывают только уголь газовой группы", - сказал Насалик.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

Читайте также: Заплати Ахметову и друзьям президента, или формула с доходом в 24 миллиарда

Экономическая правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: