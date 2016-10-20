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Насалик каже, що формула "Роттердам+" не працює в Україні

Четвер, 20 жовтня 2016, 11:30

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що на сьогоднішній день формула "Роттердам+" не працює в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

"На сьогоднішній день вугілля на роттердамській біржі коштує близько 74 доларів за тонну, а якщо до цього додати транспорт, перевалку і інше, то вугілля виходить під 2,3-2,4 тисячі гривень за тонну, а не 1,39 тисяч, як задекларовано за роттердамською ціною", - заявив міністр.

"Якби вона працювала, то наша ціна на вугілля була б мінімум 2,3 тисячі гривень за тонну. А за фактом у нас враховано в тарифі ТЕС 1,39 тисяч гривень за тонну", - сказав Насалик.

Міністр вважає, що "Роттердам +" - непогана система, тому що дозволяє максимально диверсифікувати джерела постачання вугілля.

"Але неправильно в цій методиці те, що "роттердамське" вугілля нам не підходить за своїми характеристиками: у нього "летючі"складові більше, ніж у нас. Тому, до речі, до нас і не йдуть кораблі один за іншим: те, що зараз ми маємо - це максимум, що може видавати Південна Африка", - заявив він.

"Я, як міністерство, виступаю не за " роттердамську" ціну, а за польську - за котирування їх біржі. По-перше, вона нам ближче тому що в ній немає транспорту (не закладені подвійні витрати на логістику, ЕП). По-друге, шахти, що підконтрольні міністерству, добувають тільки вугілля газової групи", - сказав Насалик.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче.

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Економічна правда

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