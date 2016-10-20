Аваков предупредил, что будет всплеск преступности

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Четверг, 20 октября 2016, 12:38

Ближайший год-полтора в Украине ожидается всплеск преступности, связанный с выходом на свободу преступников по закону Савченко.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время коллегии МВД.

"Ближайшие год-полтора у нас будет серьезный вызов и всплеск преступности", - сказал он, говоря о законе Савченко. По его словам, предусматривается освобождение почти 50 тысяч преступников.

"Только в этом году освобождены 8,5 человек, каждый 10 уже повторно совершил тяжкие или особо тяжкие преступления: умышленное убийство, грабежи, изнасилования", - сказал он.

По словам Авакова, Кабмин направил в Раду законопроект, который предлагает не распространять закон Савченко на тех, кто совершил тяжкие преступления.

Также одним из главных факторов роста преступности Аваков назвал оккупацию Крыма и некоторых территорий на востоке Украины. По его словам, миграция вследствие оккупации повлияла на оперативную обстановку.

"Люди, которые потеряли крышу над головой, стали предметами нападений, жертвами преступников", - заявил Аваков.

Как известно, по данным главы Нацполиции Деканоидзе, рост преступности в Украине составляет 23%.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Аваков МВД Деканоидзе
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IP: 46.201.87.---proq20.10.2016 12:58
ReAlex:
поганому танцору . . .
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IP: 77.222.145.---ReAlex20.10.2016 12:41
>Лише цього року звільнено 8,5 осіб>

А що, як би не закон Савченко то вини б ніколи не звільнилися?
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