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Аваков попередив, що буде сплеск злочинності

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:38

Найближчий рік-півтора в Україні очікується сплеск злочинності, пов’язаний із виходом на свободу злочинців за законом Савченко.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час колегії МВС.

"Найближчі рік-півтора ми матимемо серйозний виклик та сплеск злочинності", - сказав він, говорячи про закон Савченко. За його словами, передбачається звільнення майже 50 тисяч злочинців.

"Лише цього року звільнено 8,5 тисяч осіб, кожен 10-й уже повторно здійснив тяжкі чи особливо тяжкі злочини: умисне вбивство, пограбування, зґвалтування", - сказав він.

За словами Авакова, Кабмін скерував до Ради законопроект, який пропонує не поширювати цей закон на тих, хто скоїв тяжкі злочини.

Також одним із головних факторів росту злочинності Аваков назвав окупацію Криму та на сході України. За його словами, міграція внаслідок окупації вплинула на оперативну ситуацію.

"Люди, які втратили дах над головою, стали предметами нападів, жертвами злочинців", - заявив Аваков.

Як відомо, за даними глави Нацполіції Деканоідзе, ріст злочинності в Україні складає 23%.

Тетяна Кусок, УП 

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковМВСДеканоідзе
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